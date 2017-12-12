غارات التحالف تقتل 5 قيادات حوثية بارزة في مناطق متفرقة باليمن

فهمي محمد(صدى):

شنت قوات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، غارات في عدد من المناطق التي يتمركز فيها جماعة الحوثي الإيرانية، أسفرت عن مقتل 5 قيادات حوثية بارزة.

وكشف مصدر يمني أن القيادي الحوثي مقبول الجرب أبوقحطان وسبعة من مرافقيه، لقي مصرعهم في منطقة حيران، إثر غارات التحالف.

وأشار المصدر إلى أنه في مديرية ” حيس ” قُتل كلًا من القيادي الحوثي علي محمد سليمان حليصي، والقيادي الحوثي أبومالك، بالإضافة إلى مصرع القيادي الحوثي نادي حميد قاسم هيكل مع عدد من مرافقيه بغارات لطائرات الأباتشي .

وفي محافظة الحديدة، على خط ” التحيتا ” قُتل القائد الحوثي عبدالرحمن محمد الدحن، ومجموعة معه أثناء محاولتهم تعزيز صفوف الميليشيا الحوثية الإيرانية.