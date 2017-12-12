فرنسا تقرر حظر الهواتف الذكية داخل المدارس

باريس(صدى):

أعلنت وزارة التعليم الفرنسية، عن حظر الهواتف الذكية في المدارس بداية من سبتمبر المقبل لعام 2018 ، ويشمل الحظر المدارس الابتدائية والإعدادية، وتستثنى المدارس الثانوية.

وقال وزير التعليم الفرنسي، جون ميشيل بلانكيه، إن الهدف من حظر الهواتف الذكية هو تشجيع الأطفال على اللعب في أوقات الاستراحة والغداء، وأضاف ” في يومنا هذا، الأطفال لا يلعبون في وقت الاستراحة كما في السابق، فكلهم مشغولون بهواتفهم، ومن ناحية تعليمية، هذا الأمر خاطئ “.

وتابع بلانكيه: ” الهواتف قد تكون ضرورية في الحالات الطارئة، لذلك ستكون موجودة ولكن محظورة “.

يذكر أن قرار حظر الهواتف داخل المدارس كان ضمن حملة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيام الانتخابات الرئاسية الفرنسية.