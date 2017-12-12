بالفيديو.. رد فعل صادم لشاب يختبر تجربة آلام الولادة
تداول رواد ومستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو ، لشاب عرض نفسه إلى تجربة آلام الوضع لرصد معاناة السيدات في تلك العملية.
وظهر الشاب بالفيديو ، مستلقيا بينما توصل به الأسلاك وبيد المرأة الجالسة بجانبه جهاز التحكم في قوة الألم.
اعترف الرجل بأنه يشفق على النساء لخوضهن تلك الآلام لعدة ساعات، وتعالت صرخاته بينما يتعرض للألم مرة بعد مرة.
Guy Tries A Labor Pain Stimulation
Imagine doing this for 9 hours straight 😱😨
Posted by UNILAD on Saturday, December 9, 2017
الماسة الزرقاء[ عدد التعليقات: 384 ] نشر منذ 39 دقيقة
😬😬
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39743 ] نشر منذ 37 دقيقة
اخس ياالخـ…… ,
,, ابزم بس ابزم ,,,