بالفيديو.. رد فعل صادم لشاب يختبر تجربة آلام الولادة

متابعات(صدى):

تداول رواد ومستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو ، لشاب عرض نفسه إلى تجربة آلام الوضع لرصد معاناة السيدات في تلك العملية.

وظهر الشاب بالفيديو ، مستلقيا بينما توصل به الأسلاك وبيد المرأة الجالسة بجانبه جهاز التحكم في قوة الألم.

اعترف الرجل بأنه يشفق على النساء لخوضهن تلك الآلام لعدة ساعات، وتعالت صرخاته بينما يتعرض للألم مرة بعد مرة.