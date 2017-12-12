حبس إمرأة تبث فيديوهات لنفسها مُخلة بالأداب
أصدرت نيابة الجرائم التقنية بأبو ظبي، اليوم الثلاثاء، أمرًا بسجن إمرأة عربية مقيمة؛ بتهمة التحريض على ارتكاب الفواحش.
وكانت المباحث الجنائية في قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية، نجحت في ضبط المتهمة، بعد التحري عنها، ورصد نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” سناب شات، وتويتر، وانستجرام ” ، حيث تبث فيديوهات مخلة بالأداب العامة تحت أسم ” الدماني “.
وتم عرضها على النيابة عقب القبض عليها، والتي أمرت بحبسها احتياطيًا على ذمة القضية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39744 ] نشر منذ 44 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
سعودي مخضرم[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 34 دقيقة
الامارات عجيبه دولة شراب ودعارة عيني عينك ويقبضون على وحده تسوي مقاطع منطق غريب وتناقض أغرب
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2080 ] نشر منذ 26 دقيقة
ومن السياسة
ترك السياسة
ابو العزاعيز[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 11 دقيقة
معلشش انت شكلك تمشي ريووس وبدون فليشر
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6618 ] نشر منذ 7 دقائق
تســـــتاهل الســـــجن والجَــــــلد .