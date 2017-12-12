حبس إمرأة تبث فيديوهات لنفسها مُخلة بالأداب

أبو ظبي(صدى):

أصدرت نيابة الجرائم التقنية بأبو ظبي، اليوم الثلاثاء، أمرًا بسجن إمرأة عربية مقيمة؛ بتهمة التحريض على ارتكاب الفواحش.

وكانت المباحث الجنائية في قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية، نجحت في ضبط المتهمة، بعد التحري عنها، ورصد نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” سناب شات، وتويتر، وانستجرام ” ، حيث تبث فيديوهات مخلة بالأداب العامة تحت أسم ” الدماني “.

وتم عرضها على النيابة عقب القبض عليها، والتي أمرت بحبسها احتياطيًا على ذمة القضية.