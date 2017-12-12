بالصور.. ثاني أطول مبنى في العالم

بكين(صدى):

افتتح برج شنغهاي الذي يعد أطول ناطحة سحاب بعد خليفة في دبي .

ويبلغ عدد طوابق البرج 128، ويوجد ما يقرب من 60 شركة في البرج، كما بلغت تكلفته 2.4 مليار دولار ومزود بمصعد بالغ السرعة، وبعض من المعالم المعمارية والتكنولوجية المتطورة . وارتفاعه 2073 قدمًا (632 مترًا) ، كما أنه يتسع لأكثر من 34 ألف شخص .

ويعتبر البرج هو ثاني أطول مبنى ف العالم بعد برج خليفة في دبي ، وكان من المنتظر افتتاحه عام 2015، وتأخر في الافتتاح بسبب حجمه الذي جعل عملية الفحص معقدة وتحتاج مدة أطول لاعتبارات قواعد الأمن و السلامة.