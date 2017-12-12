الباحث ” مينغ ” يكشف ثغرة بأجهزة كمبيوتر ” إتش بي “

عادل الحربي(صدى):

عثر الباحث مايكل مينغ، على ثغرة بإحد البرامج المثبتة على أجهزة كمبيوتر ” إتش بي ” المحمولة، تتيح تسجيل كل ما يكتب على لوحة المفاتيح.

وأشارت ” إتش بي ” ، في وقت سابق، إلى تضرر أكثر من 460 طرازا من أجهزتها المحمولة بسبب ثغرة أمنية محتملة، وكان من أبرز الطرز المتضررة فئات ” إيليت بوك ” ، ” برو بوك ” ، و ” إنفي ” .

وأصدرت الشركة تحديثًا لمعالجة الثغرة وإزالة البرنامج بالإضافة إلى قائمة كاملة بجميع الطرز المتضررة، مؤكدة أن شفرة تسجيل نشاط لوحة المفاتيح أضيفت بالخطأ إلى أحد البرامج.