” المليشيات ” تعلن محاكمة قيادات المؤتمر الشعبي

فهمي محمد(صدى):

كشفت المليشيات الحوثية عن نيتها في محاكمة قيادات المؤتمر الشعبي، بالإضافة أنها وضعت وسائل إعلام حزب المؤتمر والعاملين فيها رهن الإقامة الجبرية.

وقال المصادر أن ” رئيس المجلس السياسي للحوثيين عقد اجتماعاً مع رئيس مجلس القضاء النائب العام المعينين من قبلهم وناقشا إجراءات الملاحقة والقبض على قيادات في المؤتمر الشعبي ومنتسبي قوات الحرس الجمهوري والبدء بمحاكمتهم بتهمة إثارة الفتنة “.

وأضافت، ” المليشيات فرضت الإقامة الجبرية على العاملين في المؤسسات الإعلامية التابعة لحزب المؤتمر، كما احتجزت أكثر من 45 من العاملين في قناة اليمن وفرضت عليهم دراسة ملازم مؤسس المليشيا حسين الحوثي كشرط للإفراج عنهم “.

ويعد ذلك أول إقرار من الحوثيين بالاعتقالات التي قامت بها المليشيات لقيادات حزب المؤتمر وأنصار الراحل علي عبد الله صالح.