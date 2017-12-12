بتكوين تُطيح بالذهب خلال الفترة الماضية

عادل الحربي(صدى):

يرتبط الانخفاض الذي تُعاني منه أسعار الذهب بالارتفاع الملوحظ والقوي بارتفاع العملية الرقمية ” بتكوين ” ، حيث تحول المستثمرين نحو بتكوين التي بلغت مستويات قياسية خلال الأسبوع الماضي.

ويرى محللون ماليون أن هذا الارتباط العكسي بين الذهب وبتكوين يرجع إلى أن كلاهما يعد ملاذ آمن لرأس المال خلال فترات عدم اليقين.

وأكد المحلل لدى ” إيه سي جي آناليتيكس ” للأبحاث لاري ماكدونالد، أن انخفاض الذهب صاحبه انخفاض في عائدات السندات، وهو أمر غير طبيعي، حيث أنه في كل مرة هبطت فيها عائدات السندات خلال العامين الماضيين ارتفع سعر الذهب.

وكان الذهب يُعاني من انخفاض ملحوظ في أسعاره خلال الفترة الماضية، حيث هبط إلى أدنى مستوياته منذ يوليو الماضي.