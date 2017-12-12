انتخاب المملكة لرئاسة فرق العمل العلمية والفنية في منظمة التجانس الآسيوي

نايف السالم(صدى):

انتخبت دول منظمة التجانس الآسيوي (AHWP)، المملكة العربية السعودية، ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء، لرئاسة فرق العمل العلمية والفنية في المنظمة التي تضم 31 دولة من بينها الصين وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وكازخستان وجنوب أفريقيا، وتعد هذه المرة الثانية التي تُنتخب المملكة لرئاسة فرق العمل في المنظمة.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء شاركت الأسبوع الماضي في الاجتماع الثاني والعشرين لمنظمة مجموعة التجانس الآسيوي والاجتماع الواحد والعشرين للمجموعات العلمية والفنية في المنظمة، التي عُقدتْ في مدينة نيودلهي الهندية.

وشهد اجتماع المنظمة انتخاب المدير التنفيذي للصحة الإشعاعية بالهيئة المهندس علي الضلعان للمرة الثانية رئيسًا لفرق العمل العلمية والفنية في المنظمة، التي تشمل تسع مجموعات علمية وفنية مختصة في إعداد الأنظمة والتشريعات الخاصة بالأجهزة والمنتجات الطبية في جميع مراحل التصنيع والاستخدام، كما تم انتخاب المدير التنفيذي للتفتيش وإنفاذ الأنظمة بالهيئة المهندس عبدالله الرشيد رئيساً لمجموعة العمل السادسة الخاصة بتدقيق نظام جودة الأجهزة الطبية.

وحضر الاجتماع أكثر من ٤٠٠ شخص من المختصين والهيئات الرقابية المختلفة، بينهم نائب الرئيس لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية في الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزيه العثماني وعدد من المختصين.

ويمثل الاجتماع فرصة للقاء منظمي ورواد صناعات الأجهزة الطبية للتوافق حول لوائح الأجهزة الطبية ومتطلباتها وقيادة الابتكارات الطبية العالمية، فضلًا عن الوصول إلى الأسواق، بهدف استفادة المرضى مبكرًا من التقنيات الجديدة في التشخيص والعلاج، ما يعكس مهمة مجموعة عمل التجانس الآسيوي بالإسراع في التقارب التنظيمي للأجهزة الطبية استراتيجياً من خلال تعزيز نموذج تنظيمي فعّال للأجهزة الطبية.

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وتُعد الدول الأعضاء في مجموعة عمل التجانس الآسيوي ” آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ” مثل المملكة العربية السعودية والهند والصين وماليزيا وإندونيسيا، أسواقاً كبيرة للأجهزة الطبية، ما جعل مجموعة العمل العلمية والفنية بالمنظمة تؤدي دورًا رائدًا في صناعات الأجهزة الطبية في العالم، وهذا يتماشى مع سياسة الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية التي تشجع التقارب العالمي فيما يخص صناعة الأجهزة والمنتجات الطبية.