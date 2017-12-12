أمريكا: داعش المسؤولة عن تفجير مانهاتن

واشنطن(صدى):

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن داعش وراء تفجير المهاجر البنجلاديشي لعبوة ناسفة بدائية الصنع في نفق مترو قرب تايمز سكوير في نيويورك صباح الأثنين.

وأكدت وسائل الإعلام أنه اختار نفق المترو الذي يربط بين ميدان تايمز سكوير ومحطة سلطة الموانئ بسبب وجود شاشات تلفزيون عديدة فيها وملصقات ميلادية تذكر بالهجمات التي نفذت باسم التنظيم.

وأشارت الشرطة الأمريكية أن منفذ التفجير مهاجر بنجلاديشي يدعى عقائد الله 27 عامام، ويقيم في حي بروكلين وكان يحمل عبوة ناسفة بدائية الصنع يبدو أنها انفجرت قبل الأوان.

وأعلنت الشرطة اعتقال البنجلادشي، وأودع بالمستشفى بسبب إصابته بجروح وحروق في جسمه إثر انفجار العبوة الناسفة التي كانت ملتصقه بجسده.