أمريكا تعتقل شابا بتهمة دعم داعش

واشنطن(صدى):

اعتقلت وزارة العدل الأمريكية شابا من هيوستن يبلغ من العمر 18 عاما، يوم الجمعة، بتهمة تقديم الدعم لتنظيم داعش الإرهابي، ونشر معلومات عن كيفية تصنيع القبائل.

وأجرى مكتب التحقيقات الإتحادي تحقيقا مع شاب سيركان داملاركايا، بعد دعوى جنائية أقامها ممثلو ادعاء اتحاديون، وأفادت الدعوى أنه حاول السفر إلى سوريا مرتين للانضمام لصفوف داعش للقتال.

ووجه المكتب تهمة بلاغ ضباطا سريين بمكتب التحقيقات الاتحادي ومصادر أخرى من خلال اتصالات على الانترنت بكيفية صنع بندقية ايه كيه 47 أو بندقية ايه أر 15 بمكونات يمكن الحصول عليها بسهولة وأيضا كيفية صنع قنبلة باستخدام وعاء ضغط.