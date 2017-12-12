إنقاذ حياة مصاب في القلب بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكن فريق يضم جراحين الصدر بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف من إنقاذ حياة شاب تعرض لإصابة في القلب .

وبينت صحة الطائف أن الحالة وصلت إلى قسم الطوارئ فى حالة حرجة وجرى على الفور عمل الفحوصات اللازمة وتبين من خلالها وجود تجمع دموى حول القلب مما استدعى عمل إستكشاف عاجل للقلب تبين من خلاله وجود قطع فى البطين الأيمن من القلب, وجرى إصلاح هذه القطع جراحياً وبعد إنتهاء العملية تم تحويل المريض إلى قسم العناية المركزة وبقى لمدة 24 ساعة حتى تم فصل المريض من جهاز التنفس الصناعى, بعدها خرج المريض من المجمع بعد إستقرار حالته الصحية .