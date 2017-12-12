بالصور.. ” صحة الباطن ” تُدعم مستشفى الولادة بأجهزة حديثة

خالد الضبيبي(صدى):

دعمت صحة حفر الباطن، مستشفى الولادة والأطفال بالمنطقة بعدد من الأجهزة، والأنظمة الطبية؛ لتحسين الأداء.

وقالت الصحة، اليوم الثلاثاء، إن الأجهزة والأنظمة شملت تأمين نظام الباكس للأشعة، وهو نظام آلي متكامل وموزع، يقوم بتخزين وتوزيع وعرض الصور الطبية للأشعة، وتطبيق نظام الناقل الهوائي؛ يهدف إلى نقل العينات المخبرية والمستلزمات الطبية والأدوية من وإلى جميع الأقسام بالمستشفى؛ مما يوفر الوقت والجهد.

وفي السياق ذاته تم توفير 7 أجهزة سونار، و3 أجهزة سونار، و4 أجهزة ” دي ” ، بجانب4 أجهزة أشعة قوسية للعمليات، و 10 أجهزة تنقية الهواء للحماية.

كما وفرت الصحة 5 أجهزة تنفس عالي الجودة للأطفال، و5 أجهزة لتبريد الجسم للأطفال، وتأمين 45 حضانة أطفال، وجهاز تخدير متقدم ، وكذلك جهاز أشعة متنقل بين الأقسام.

وأشارت إلى أنهم في صدد توريد جهاز الرنين المغناطيسي بأحدق المواصفات الطبية.

