” العاصمي ” يؤكد انتهاء قضية معلمي بند 105 قريبًا

علي القحطاني(صدى):

يدرس وزير التعليم الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي مع وزارته والجهات المختصة، موضوع معلمي ومعلمات بند 105، الذي عانى منه الكثيرون، مؤكدًا بأن الموضوع في طور البحث، و سينتهي قريبًا.

وطمئن العاصمي في بيان صحفي له أمس، بجامعة تبوك، المعلمين والمعلمات، بأنه يضع الموضوع في عين الإعتبار، وستنتهي المعاناة.

وكان قد تضرر 100 ألف معلم ومعلمة، من تعيينهم على بند 105، والذي يحتسب سنوات عملهم على ذلك البند لأغراض التقاعد، ويصل عمر القضية إلى 17 عامًا.