” السعودية للكهرباء ” و ” ضوئيات ” يرعيان المؤتمر السعودي السابع للشبكات الذكية

سعيد العجل(صدى):

ترعى الشركة السعودية للكهرباء المؤتمر السعودي السابع للشبكات الكهربائية الذكية تحت عنوان “ حلول ذكية لطاقة مستدامة ” ، والذي تنطلق فعالياته اليوم الثلاثاء 12/12/2017م في مدينة جدة، برعاية معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وبمشاركة أربعين متحدثاً من العديد من الدول المختلفة حول العالم.

وأوضحت الشركة أنها ومن منطلق دعمها للأبحاث والدراسات والجهود التي تسعى إلى تطوير الأنظمة الذكية المتقدمة لشبكات منظومة الكهرباء في المملكة، حرصت على تقديم رعاية استراتيجية للمؤتمر الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، مؤكدةً أن المؤتمر هذا العام فرصة بارزة للمسؤولين والخبراء والباحثين في مجال الطاقة الكهربائية لمناقشة دور القطاع الخاص في الإنتاج المستقل للكهرباء وبحث الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة.

وأضافت أن جلسات المؤتمر تُعد فرصة أيضاً للوقوف على أحدث التقنيات في مجال الشبكات والعدادات الذكية، والذي حققت فيه ” السعودية للكهرباء ” نقلات نوعية مهمة خلال السنوات القليلة الماضية، لا سيما وأن برنامجها الخاص بالعدادات والشبكات الكهربائية الذكية تهدف لتركيب نحو 5.7 مليون عداد بحلول عام 2021م، وهو ما يؤدي إلى رفعِ موثوقية شبكة التوزيع وتطوير جودة الخدمة وتحسين رضا المشتركين عن الخدمة الكهربائية ” .

ولفتت ” السعودية للكهرباء ” إلى مشاركتها ضمن المعرض المصاحب للمؤتمر من خلال استعراض تجربتها في مشاريع تقنية الشبكات والعدادات الذكية، وتوحيد المواصفات الفنية، وآليات تشغيل المنظومة الكهربائية، والأنظمة التقنية الخاصة بحماية شبكات النقل الكهربائي الذي نجحت الشركة في تطبيقها خلال الفترة الماضية.

كما أشارت إلى رعاية شركة ” ضوئيات ” إحدى الشركات التابعة لـ ” السعودية للكهرباء ” لفعاليات المؤتمر، واستعراض مشاريعها ضمن معرض وفعاليات المؤتمر المختلفة، خاصة وأن ” ضوئيات ” تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع البارزة في مجال خدمات النطاق العريض مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الاسكان وغيرها من الجهات والشركات المختلفة.

يُذكر أن الشركة السعودية للكهرباء تمكنت من تحقيق نتائج بارزة في مجال حماية الشبكات الذكية، والتي من بينها برامج تحسين شبكات الأمن السيبراني ضد الاختراقات والهجمات، ووضع آلية لنظام التحكم الأمني، إضافة إلى تنفيذ برامج للكشف المبكر عن مثل تلك الاختراقات، وتحذير المسؤولين منها، والتعرف على أنواع ومواقع تلك الهجمات والتصدي لها، للحد من أثارها السلبية في أسرع وقت.