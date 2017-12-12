  • الثلاثاء 12

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. مال واعمال
  3. أبل تشتري تطبيق ” شازام “

أبل تشتري تطبيق ” شازام “

أبل تشتري تطبيق ” شازام “
واشنطن(صدى):

قامت شركة ” أبل” بعقد صفقة لشراء تطبيق ” شازام ” الذي يتعرف على الأغاني والبرامج التليفزيونية والأفلام والإعلانات، وأشارت تقارير إعلامية أن الصفقة بلغت 400 مليون دولار.

وقالت أبل في بيان لها: إن تطبيق شازام يستخدمه مئات من الملايين حول العالم، كما أنه متاح على متجر ” أب ستور ” .

وأوضح المتحدث باسم ” أب ستور ” توم نيوماير، “ إن شازام وأبل ميوزيك متناسبان بالطبيعة ويشتركان في عشق استكشاف الموسيقى وفي توفير أعظم متعة موسيقية لمستخدمينا “ .

يذكر أن ” شازام ” يساعد مستخدميه لمعرفة أسم الأغنية أو الفيلم أو البرنامج والإعلان بمجرد سماع ثوان منها.


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *