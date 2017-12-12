بالصور.. إتلاف 3 مصانع للخمور في أبها

أبها(صدى):

نجحت الإدارة العامة للمجاهدين بعسير، أمس الإثنين، في ضبط عدد من مصانع الخمور، في بني مالك شمال شرق مدينة أبها.

وقال سعيد بن جرمان آل مريح، المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بعسير، إنه تم ضبط 3 مصانع تحتوي على 4 براميل، بسعة 300 لتر لكل برميل.

وداهم المجاهدين عدد من الأماكن التي يرتادها المروجين للخمور، وأسفرت المداهمة عن العثور على 6 قوارير قبل الترويج لها.

وأكد المتحدث الإعلامي على أنه تم إتلاف مصانع الخمور، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

