عضو كونجرس يطالب باستقالة ترامب

واشنطن(صدى):

طالبت كريستن غيليبراند، عضو الكونجرس عن الحزب الديمقراطي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم استقالته، بسبب اتهامه بالتحرش الجنسي من قبل عدد من النساء.

وقالت ” كريستن ” في مقابلة لها، “الرئيس ترامب ارتكب ممارسات غير قانونية، ويجب إجراء تحقيق شامل بالملف وعليه الاستقاله من منصبه”.

ووصفت ” كريستن ” إحدى أبرز الأصوات البرلمانية التي تقود حملة مكافحة التحرش الجنسي، شهادات متهمي ترامب بالتحرش بـ ” المحزنة ” .