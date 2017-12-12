عضو كونجرس يطالب باستقالة ترامب
طالبت كريستن غيليبراند، عضو الكونجرس عن الحزب الديمقراطي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم استقالته، بسبب اتهامه بالتحرش الجنسي من قبل عدد من النساء.
وقالت ” كريستن ” في مقابلة لها، “الرئيس ترامب ارتكب ممارسات غير قانونية، ويجب إجراء تحقيق شامل بالملف وعليه الاستقاله من منصبه”.
ووصفت ” كريستن ” إحدى أبرز الأصوات البرلمانية التي تقود حملة مكافحة التحرش الجنسي، شهادات متهمي ترامب بالتحرش بـ ” المحزنة ” .
alfahd42[ عدد التعليقات: 13097 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا تكفون خلوه عدو بين ولا غيره متخفي
بس يعدل من قراره في القدس