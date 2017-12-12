بالفيديو.. معاناة أهالي الطائف من تسرب المياه على مدار 3 سنوات

عبدالعزيز القثامي(صدى):

يُعاني مراجعو مستشفى الأمراض النفسية بمحافظة الطائف والسكان المجاورين لها، من تسريب دائم لمياه نقية تابعة للشبكة الخاصة بالحي في الشارع الذي يتوسط مبنيي ” العيادات والتنويم ” الذي اتحول إلى بحيرات من المياه.

ويقدم المواطنين شكواهم منذ قرابة الـ3 سنوات دون معالجة وتحرك من الجهات المختصة، مما يُعرض الكثير منهم إلى الخطرالصحي بسبب تزايد وتكاثر الحشرات نتيجة المياه الراكدة في الشارع.

وطالب مراجعي المستشفى والمواطنين الجهة المسؤولة بالوقوف على ذلك التسريب للمياه النقية والقيام بواجبها المنوط بها، والتعامل مع البلاغات ومباشرتها دون إهمال، مشيرين إلى أن تسرب المياه يبدأ منذ الصباح ويستمر حتى ما بعد الظهر.