دراسة: ألعاب الكمبيوتر تقي من الزهايمر

أوتاوا(صدى):

أكدت دراسات أجراها عدد الباحثون في كندا، أن ألعاب الكمبيوتر الثلاثية الأبعاد مفيدة لكبار السن، فهي تعمل على زيادة المادة الرمادية في مناطق معينة بالدماغ، حيث أن نقص هذه المادة بالمخ يسبب الزهايمر.

وأجريت الدراسة على ثلاثة مجموعات، حيث قامت المجموعة الأولى بممارسة لعبة ” سوبر ماري 64 ” ولم يكن المشاركين يعرفوا هذه اللعبة من قبل، وهي تعتمد على جمع أحد الأشكال في عالم نجوم ثلاثي الأبعاد للوصول لأميرة وذلك على مدار ستة أشهر.

وخصص للمجموعة الثانية ممارسة عزف البيانو على الكمبيوتر ، والمجموعة الثالثة لم تحصل على أي مهام .

وكشفت النتائج أن المجموعات التي مارست الألعاب، زادت لديها المادة الرمادية بالمخ في مناطق بعينها وارتفعت نسبة الذكاء وتحسنت الذاكرة لديهم، بينما تراجعت نسبة المادة الرمادية لدى المجموعة التي لم تفعل أي شيء.

