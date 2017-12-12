الإطاحة بتشكيل عصابي تورط في عمليات نصب على كبار السن بجازان

تركي السالم(صدى):

أطاحت شرطة منطقة جازان، بتشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص لتورطه في عمليات نصب واحتيال أمام ماكينات الصرف الآلية.

وأكدت الشرطة ممثلة في مركز شرطة محافظة العارضة، أن التشكيل العصابي اعتاد النصب والاحتيال على كبار السن عند قيامهم بعمليات سحب من ماكينات الصراف الآلي، عن طريق عرض المساعدة عليهم أو الإدعاء بتفعيل بعض الخدمات الإلكترونية ثم يقومون باستبدال بطاقات الصراف الخاصة بهم بأخرى بعد معرفة أرقامها السرية.

وأوضحت الشرطة تم رصد مركبة من نوه هايلكس موديل 2016 يقودها وافد عشريني يرافقه 2 من أبناء جاليته، يقوم بإنزالهم عند أكثر من موقع صراف؛ فتمت متابعتهم ووضعهم تحت المراقبة إلى أن تمت الإطاحة بهم متلبسين أثناء قيامهم بأخذ بطاقات مصرفية من أحد كبار السن المتواجدين أمام الصراف والتمويه بمساعدتهم.

وكان مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني وجه بتشكيل فريق أمني متخصص لدراسة البلاغات المتزايدة بهذا الشأن ومتابعتها.