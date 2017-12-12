وزير الخارجية البريطاني يُحذر الحوثيين من استهداف المملكة

لندن(صدى):

وجه وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى مليشيات الحوثيين أمام البرلمان البريطاني، مطالبًا بالوصول إلى حل في الأزمة اليمنية.

وطالب ” جونسون ” الحوثيين بضرورة التوقف عن إطلاق صواريخ اتجاه المملكة للوصول إلى تسوية الصراع في اليمن، لافتًا إلى استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض المعادل لمطار هيثرو في لندن، بصاروخ باليستي أُطلق من اليمن في 4 نوفمبر الماضي.

وأكد ” جونسون ” أنه ضغط على نظيره الإيراني من أجل ممارسة نفوذهم لضمان إنهاء هذه الاعتداءات العشوائية الخطيرة، مشيرًا إلى أن المجلس يعلم بالدور المعرقل الذي تلعبه إيران في المنطقة، وعلى رأسها سوريا واليمن.