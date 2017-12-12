لأول مرة .. ارتفاع سعر ” خام برنت ” لـ 65 دولار للبرميل

عادل الحربي(صدى):

للمرة الأولى تقفز أسعار خام برنت حاجز الـ 65 دولار للبرميل الواحد منذ عام 2015م.

ويأتي ذلك بعد غلق أكبر خط أنابيب بريطاني ببحر الشمال،أمس، والذي نتج عنه نقص الإمدادات المشددة وفقا لتمديد ” أوبك ” ومصدرين آخرين للنفط لاتفاقية خفض الإنتاج.

كما ارتفعت صباح اليوم، العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير بنسبة 1.36% عند 65.57 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام “نايمكس” تسليم يناير بنسبة 0.69% عند 58.39 دولار للبرميل.

يذكر أن، خط الأنابيب البريطاني ينقل خام فورتيس عبر بحر الشمال بطاقة تبلغ 450 ألف برميل يوميًا.