الإسكان: 10 آلاف وحدة سكنية من برنامج ” سكني ” جاهزة للتسليم

نايف السالم(صدى):

قالت وزارة الإسكان، أن الوحدات السكنية المخصصة خلال العشر دفعات الماضية من برنامج ” سكني ” بلغ إجمالها 96.198 وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة.

وأكدت الوزارة على اكتمال 10 آلاف وحدة جاهزة للتسليم، وأوضحت أن العدد الباقي يدخل ضمن مشاريع البيع على الخريطة، والتي سيبدأ عملها بعد حجزها من المستفيدين، على أن يتم تسلميها بعد ثلاثة سنوات كحد أقصى من تاريخ العقد.

وأضافت الوزارة، أن إجمالي المنتجات السكنية المخصصة في منطقة الرياض حتى الدفعة العاشرة من برنامج ” سكني ” بلغت 50.393 منتجا سكنيا، أما عن المنطقة الشرقية، فقد تم تخصيص 37.093 منتجا سكنيا.

وأشارت إلى أن الدفعة الـ 11 من برنامج ” سكني ” سيتم الإعلان عنها منتصف شهر ديسمبر الجاري، وتشمل منتجات سكنية لجميع مناطق المملكة، موضحة أن هناك ثمانية معارض لمشاريع منطقة الرياض، بإجمالي وحدات سكنية تصل إلى 15.532، بالإضافة إلى ستة معارض بالمنطقة الشرقية بإجمالي 8336 وحدة سكنية.