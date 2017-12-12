أمريكا تشكك في قرار سحب القوات الروسية من سوريا

واشنطن(صدى):

علقت وزارة الدفاع الأمريكية على قرار روسيا بسحب قسم كبير من قواتها في سوريا، بكونه لا يعني تقليصا فعليا.

وقال أدريان رانكين جالاوي المتحدث باسم البنتاجون مشككا ” إن تصريحات موسكو حول سحب قواتها لا يعنى تقليصا فعليا لعديد عسكريها، موضحا أن ذلك لا يؤثر على أولويات الولايات المتحدة في سوريا.

وأكد المتحدث استمرار التحالف بالعمل في سوريا، وتقديم الدعم للقوات المحلية ميدانيا.

ويذكر أن الرئيس الروسي بوتين قد أمر ببدء سحب القوات الروسية إلى مركزي حميميم و طرطوس.