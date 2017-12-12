” المسند ” : درجة الحرارة المحسوسة أقل من المعلنة إعلاميا

علي القحطاني(صدى):

أكد الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، المشرف على جوال كون المتخصص بالطقس والفلك، ومؤسس ورئيس لجنة ” تسميات ” ، اختلاف درجة الحرارة الفعلية المعلنة في الإعلام عن الدرجة المحسوسة بواسطة الجسم.

وأوضح ” المسند ” أن شعور الإنسان بالبرد أو الحر يتوقف على درجة الحرارة وسرعة الرياح، أو درجتي الحرارة والرطوبة النسبية.

وأشار ” المسند ” أن درجة الحرارة المحسوسة من قبل جسم الإنسان، تكون أقل من درجة الحرارة العادية والمعلنة إعلاميا.