بالصورة.. لقاء صحفي نادر لمستشار خادم الحرمين أثناء دراسته

نايف السالم(صدى):

استطاع الباحث التاريخي عبدالله بن ناصر العمراني، توثيق لقاء صحفي نادر لأول مرة، تم إجراؤه مع مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، حين كان طالبًا بجامعة أكسفورد، عام 1384هـ.

ويشارك العمراني، بمجموعة من الصحف النادرة عن مدينة جدة، وتوثيق تاريخ المملكة بالكامل، ونهضتها، بمعرض جدة الدولي للكتاب لعام 2017، في جناح ” جدة ذاكرة الصحافة ” ، ولذي يتم افتتاحه غدًا الأربعاء.

وقال ” العمراني ” ، عن الجناح : ” الهدف من إقامة هذا الجناح هو توثيق تاريخ المملكة من خلال ما نُشر عنها من تحقيقات صحفية توثّق لمراحل النهضة التي عاشتها المدن السعودية في ظل حكومتنا الرشيدة “.