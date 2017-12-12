رسالة غامضة تكشف سبب انتحار مُقيم الخبر

خالد الضبيبي(صدى):

أكدت فرق البحث أنه تم العثور على رسالة غامضة توضح أسباب إقدام مفقود بشاطيء الواجهة البحرية بمحافظة الخبر على الانتحار غرقًا.

وأعلن فريق البحث عن المفقود أنه تم العثور على سيارة متوقفة في الواجهة البحرية يرجح أنها خاصة بالمفقود ” آسيوي الجنسية ” ، ويوجد بداخلها رسالة ورقية باللغة الإنجليزية الركيكة تشتمل على أفكار فلسفية مشوشة حول علاقة الإنسان بالحياة.

وأشارت بعض المصادر إلى أن الجهات الأمنية فتحت تحقيقًا في الحادثة لمعرفة مدى حقيقة ما كتبه المفقود في هذه الرسالة الغامضة.

يُذكر أن دوريات حرس الحدود البحرية في محافظة الخبر تبحث عن مفقود منذ السبت الماضي في الواجهة البحرية للمحافظة، ويواصلون في عمليات البحث حتى اليوم بمشاركة 20 غواصًا ومتطوعًا من فريق غوث التطوعي.