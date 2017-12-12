أمانة نجران تنجز 66% من أعمال مشروع سوق الخضار

راشد آل شريه(صدى):

أنجزت أمانة منطقة نجران 66% من أعمالها في تأهيل وتطوير سوق الفواكه والخضار واللحوم بحي الفيصلية بمدينة نجران بتكلفة إجمالية تقدربـ 12.997.549 ريال.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس فارس بن مياح الشفق أن المشروع سيكون إضافة للتجار والمتسوقين من حيث الطراز المعماري ومساحات المحلات والمواقف، إلى جانب توفر العديد من الخدمات إلى جانبه.

من جانبه أبان وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس علي آل حرفش أن المشروع الذي يقع على مساحة تُقدر بـ21.250 متر مربع, بلغت نسبة الإنجاز فيه 66 %، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 12.997.549 ريالاً.

وأضاف آل حرفش أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية للمحلات والواجهات الخارجية للمبنى، وجاري العمل حالياً على أعمال السفلتة والمظلة الوسطية, مُشيراً إلى أن المشروع يتكون من تسعة مبانٍ تشتمل 56 محلاً تجارياً، ومسجد وحديقة، ومكاتب إدارية، ومواقف لسيارات المتسوقين والعاملين.