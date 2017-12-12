عبد الرحمن بن مساعد يعلق على فيديو إهانة بشار ويطالب حسن زميرة بالتعليق
علق عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود رئيس نادي الهلال السابق، ساخرا، على إساءة ضابط روسي الرئيس السوري بشار الأسد، ومنعه من مرافقة نظيره الروسي بوتين.
وقال ” بن مساعد ” في تغريدة له على تويتر ” لو طُلِب من رمز المقاومة والممانعة ضرغام الضاحية السيّء حسن أن يعلق على هذا الفيديو، هل سيقول هيهات منّا الذِّلّة ” ، مشيرا ل”حسن نصر الله ” أمين عام حزب الله الإرهابي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق تعرض الرئيس السوري لموقف مخزي لدى استقباله بوتين، حيث يظهر ضابطا روسيا وهو يمنع الأسد من اللحاق ببوتين.
أبونايف[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه الضابط ماصدق على الله سحب القوات
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5716 ] نشر منذ 2 ساعتين
بشار النعجة طول عمره مهان وذليل
alfahd42[ عدد التعليقات: 13097 ] نشر منذ 2 ساعتين
عسى دوم ذليل
رااايق[ عدد التعليقات: 3107 ] نشر منذ 1 ساعة
أصلاً بشار يعتبر عند الروس أنه شغال عندهم ماهو رئيس لسوريا **
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وروسيا هي الأن اللي تتحكم بسوريا **
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حتى أمس أنا شفته بالتلفزيون * تحس أن بشار يقول لبوتين بدك أساوي لك أئهوة (قهوة) هههههههههههههه