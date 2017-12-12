عبد الرحمن بن مساعد يعلق على فيديو إهانة بشار ويطالب حسن زميرة بالتعليق

نواف السالم(صدى):

علق عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود رئيس نادي الهلال السابق، ساخرا، على إساءة ضابط روسي الرئيس السوري بشار الأسد، ومنعه من مرافقة نظيره الروسي بوتين.

وقال ” بن مساعد ” في تغريدة له على تويتر ” لو طُلِب من رمز المقاومة والممانعة ضرغام الضاحية السيّء حسن أن يعلق على هذا الفيديو، هل سيقول هيهات منّا الذِّلّة ” ، مشيرا ل”حسن نصر الله ” أمين عام حزب الله الإرهابي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق تعرض الرئيس السوري لموقف مخزي لدى استقباله بوتين، حيث يظهر ضابطا روسيا وهو يمنع الأسد من اللحاق ببوتين.