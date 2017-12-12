قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين بينهم طفل في الخليل

القدس المحتلة(صدى):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، سبعة مواطنين فلسطينيين بينهم طفل من أنحاء متفرقة في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كامل سعدي جمجوم من مدينة الخليل، وداود الحروب من بلدة دير سامت، ورائد رسمي الشوامرة من دير العسل جنوب غرب الخليل .

كما داهمت قوات الاحتلال مناطق خلة العين، والاتصالات، ووسط البلدة، واقتحم جنود الاحتلال ثلاثة منازل، وقاموا بتفتيشها، واعتقلت ثلاثة أسرى محررين ونقلتهم إلى معسكر عصيون .

كما اعتقلت قوات الاحتلال طفلا بالقرب الحرم الابراهيمي، وفتشت عددا من المنازل في بلدة اذنا، وسعير، ودير سامت.