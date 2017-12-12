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حقيقة شائعة مغادرة لاعبي الأهلي بسيارات الكدادة

حقيقة شائعة مغادرة لاعبي الأهلي بسيارات الكدادة
ماجد محمد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لبعض لاعبي فريق الأهلي، أثناء مغادرتهم الملعب بعد انتهاء مباراتهم أمام ” أحد ” ، بسيارات خاصة وليس في حافلة ركوب اللاعبين المخصصة لهم.

ومن جانبه أوضح مصدر مطلع، أنه لا صحة لما تم تداوله حول ركوب بعض اللاعبين سيارات  ” الكدادة ” لمغادرة الملعب.

واتضح أن كلا من ” محمد عبدالشافي ” و “سعيد المولد ” و ” باسم أبو داود ” مدير الفريق، توجها إلى الروضة الشريفة لأداء الصلاة.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2080 ] نشر منذ 2 ساعتين

اجل ويش فيه لو ركبوا
سيارات كدادهـ
من حضرتهم اليسو بشر مثل خلق الله
ولا هو عيب ولا هو حرام
لكن يمكن بدعة
ههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 5716 ] نشر منذ 2 ساعتين

عادي جدا ما هم بشر

[ عدد التعليقات: 13097 ] نشر منذ 2 ساعتين

ولو ركبو سوبربان احسن من الباص مافيها شي بس ناس تسوي من الحبه قبه

[ عدد التعليقات: 6384 ] نشر منذ 2 ساعتين

الناس تعمل من الحبه قبه وش هالتفاهات يركبوا في اللي يركبوا فيه ناس فاضية

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 دقائق

عادي حتي لو ركبو مع كداد أيش المشكله

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