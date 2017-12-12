حقيقة شائعة مغادرة لاعبي الأهلي بسيارات الكدادة

ماجد محمد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لبعض لاعبي فريق الأهلي، أثناء مغادرتهم الملعب بعد انتهاء مباراتهم أمام ” أحد ” ، بسيارات خاصة وليس في حافلة ركوب اللاعبين المخصصة لهم.

ومن جانبه أوضح مصدر مطلع، أنه لا صحة لما تم تداوله حول ركوب بعض اللاعبين سيارات ” الكدادة ” لمغادرة الملعب.

واتضح أن كلا من ” محمد عبدالشافي ” و “سعيد المولد ” و ” باسم أبو داود ” مدير الفريق، توجها إلى الروضة الشريفة لأداء الصلاة.