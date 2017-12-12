حقيقة شائعة مغادرة لاعبي الأهلي بسيارات الكدادة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لبعض لاعبي فريق الأهلي، أثناء مغادرتهم الملعب بعد انتهاء مباراتهم أمام ” أحد ” ، بسيارات خاصة وليس في حافلة ركوب اللاعبين المخصصة لهم.
ومن جانبه أوضح مصدر مطلع، أنه لا صحة لما تم تداوله حول ركوب بعض اللاعبين سيارات ” الكدادة ” لمغادرة الملعب.
واتضح أن كلا من ” محمد عبدالشافي ” و “سعيد المولد ” و ” باسم أبو داود ” مدير الفريق، توجها إلى الروضة الشريفة لأداء الصلاة.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2080 ] نشر منذ 2 ساعتين
اجل ويش فيه لو ركبوا
سيارات كدادهـ
من حضرتهم اليسو بشر مثل خلق الله
ولا هو عيب ولا هو حرام
لكن يمكن بدعة
ههههههههههههههههههه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5716 ] نشر منذ 2 ساعتين
عادي جدا ما هم بشر
alfahd42[ عدد التعليقات: 13097 ] نشر منذ 2 ساعتين
ولو ركبو سوبربان احسن من الباص مافيها شي بس ناس تسوي من الحبه قبه
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6384 ] نشر منذ 2 ساعتين
الناس تعمل من الحبه قبه وش هالتفاهات يركبوا في اللي يركبوا فيه ناس فاضية
ابو هيثم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 دقائق
عادي حتي لو ركبو مع كداد أيش المشكله