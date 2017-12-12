أغذية ضرورية بعد التعافي من سرطان الثدي

واشنطن(صدى):

تصاب المرأة بعد شفائها من سرطان الثدي، بعدد من الأعراض تشبه أعراض سن اليأس، مثل الهبات الساخنة، والتعرق الليلي، وترقق الشعر، وضعف الذاكرة، وآلام المفاصل، وذكرت بعض الأبحاث والدراسات أنه توجد بعض الأطعمة التي تعمل على تقليل هذه الأعراض.

وأشارت أبحاث من جامعة جورج تاون، إلى الأطعمة الضرورية للمرأة بعد تلقيها علاج سرطان الثدي، وهي البروكلي والقرنبيط والملفوفة وحليب الصويا، فهذه المأكولات مليئة بالصويا المفيدة للجسم كالفيتامينات، ويساعد على محاربة السرطان.

وأوضحت الأبحاث أن أوراق الملفوف والقرنبيط والبروكلي تحتوي على مواد نباتية توفر إنزيمات تحسن من مستوى هرمون الاستروجين، نظرا لأن الجسم يمتنع عن إنتاج واستخدام هرمون الاستروجين عقب علاج السرطان.