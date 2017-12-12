سفير فلسطين لدى المملكة يُشيد بمواقف خادم الحرمين تجاه القدس

نايف السالم(صدى):

علق السفير الفلسطيني لدى المملكة باسم الآغا، على تطاول بعض الفلسطينين على قيادة المملكة في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنها استفزت كل مسلم.

وأوضح ” الآغا ” أن هذا السلوك نابع من بعض المناطق الفلسطينية الخارجة عن نطاق الشرعية، حيث تعتبر امتدادًا لجماعة الإخوان المتشددة وبعض الأنظمة التي تسعى إلى تشويه دور المملكة.

وأشاد بالعلاقات السعودية الفلسطينية الرسمية والشعبية التي ستبقى شامخة إلى الأبد، متوعدًا لهؤلاء ” الشاردين ” على حد قوله، بأنهم لن يمروا مرور الكرام بهذه التصرفات المهينة.

كما أكد ” الآغا ” على المواقف الثابتة والخالدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، تجاه القضية الفلسطينية، ونصرة الفلسطينيين على مر العقود، بالإضافة إلى الدفاع عنها في المحافل الدولية، لافتًا إلى أن المملكة لم تقصر يومًا في مساعدة البلاد العربية والإسلامية.