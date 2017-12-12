جوجل تحذف تطبيقات كروم من متجرها

أماني الغامدي(صدى):

شرعت شركة جوجل بحذف كل تطبيقات كروم من متجر الويب الخاص بالمتصفح، حيث أصبح مقتصر على الأدوات الإضافية لمتصفج جوجل فقط، وذلك لقلة اهتمام المستخدمين بها.

وأكدت جوجل عزمها على تلك الخطوة منذ صيف 2016، مشيرة أن التطبيقات المثبتة ستعمل بالفعل حتى بداية 2018 في متصفح كروم المخصص للحواسيب المزودة بنظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز وأبل ماك ولينوكس.

وسيقتصر تطبيقات كروم على الحواسيب المزودة بنظام كروم أو إس بعد التاريخ المذكور أعلاه، ويمكن للمستخدم استدعاء تطبيقات كروم المثبتة في المتصفح عن طريق اختصار التطبيقات في شريط العلامات المرجعية أو من خلال إدخال الأمر في شريط العنوان بمتصفح جوجل.