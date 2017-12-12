الاعتداء على حكم بعد إشهاره البطاقة الحمراء بالإحساء

نواف السالم(صدى):

قام عدد من لاعبي فريق النجوم، أمس الاثنين، بمحاولة الاعتداء على الحكم قاسم حسين خلال إدارته المبارة القائمة بين النجوم والعدالة.

وتنازل ” حسين ” عن نيته في رفع محضر رسمي لدى الجهات الأمنية عن الواقعة، بعد نجاح إدارة نادي النجوم في حل الأزمة وديًا.

وكان الحكم قاسم حسين أشهر بطاقة حمراء للاعب النجوم عبدالعزيز الوسمي في الدقيقة 50 من عمر المباراة التي كان يتم خلالها تحديد بطل منطقة الإحساء لكرة القدم لدرجة الأولمبي، ما أثار غضب اللاعب وعدد من زملائه محاولين الاعتداء عليه، لكن استطاع رجال الأمن وعدد من لاعبي الفريقين التدخل وعدم تطوير الأمر.