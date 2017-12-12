بالصور.. سيدة تستخدم أسلوبا جديدا لطرد ضيفها الثقيل

واشنطن(صدى):

استمعت سيدة أمريكية تٌدعى ” مليسا جونسن ” لنصيحة أمرأة حكيمة حيث قالت لها ” إن كنتِ تملكين أي كرهٍ في قلبك فعليك إخراجه ” .

وقامت مليسا بإعداد أكواب من الشاي للضيوف الغير مرحب بهم والذين تكرههم حيث كتبت عبارات مٌسيئة لهم على هذه الأكواب المخصصة لكل شخص على حده .

ومن العبارات التي كتبتها مليسا على أكواب الضيوف، ” أتمنى أن تختنق، عجوز شمطاء، لا أحد يحبك، مُت أرجوك، بغيض، أستطيع أن أسمعك ” تعبيرا عن عدم ترحيبها بهم.

