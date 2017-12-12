رياضي يوضح سبب حضور نجوم كرة القدم العالميين إلى المملكة

نواف السالم(صدى):

علق الإعلامي الرياضي وحيد بغدادي، على إعلان عدد من نجوم كرة القدم العالميين قدومهم إلى المملكة الأسبوع المقبل.

وقال ” بغدادي ” إنه من المتوقع أن يكون سبب زيارتهم هو حضور حفل تكريم المنتخب الوطني بوجودهم، حيث يمكن الاستفادة من النجوم العالميين في تسويق الرياضة السعودية عالميًا عن طريق تركيز الإعلام الدولي على هؤلاء النجوم.

كما أضاف الإعلامي سلطان اللحياني، مقدم برنامج أكشن يا دوري، ” الكل متشوق لما سيقدمه النجوم العالميون الذي أعلنوا قدومهم إلى الرياض ومقابلة رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ ”.

وكان انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قصيرة لكلًا من ” رونالدو وريفالدو، نجما الكرة البرازيلية، والنجم الإيطالي باولو مالديني، وأسطورة البرتغال لويس فيجو ” ، أعلنوا خلالها قدومهم إلى المملكة الأسبوع المقبل ومقابلة رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ.