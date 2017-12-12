الصحة: 5 تجمعات صحية و100 مركز طبي نهاية العام المقبل

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة الصحة عن نيتها تشغيل المرحلة الأولى من مراحل تحول الشركات، وذلك بإنشاء شركة وطنية قابضة وخمسة شركات مناطقية للقيام بالدور التشغيلي بنهاية العام الميلادي المقبل.

وقالت إدارة العلاقات بالوزارة، يتم تشغيل خمسة تجمعات صحية، تضم أكثر من 15 مستشفى، وأكثر من 100 مركز رعاية صحية أولية، لكل تجمعات مناطق المملكة.

وأضافت الإدارة، أنه تم تفعيل برنامج الضمان الصحي في عدد من المستشفيات وربطها بإدارة الموارد الذاتية. كما أن الوزارة أعلنت من قبل نيتها عن الخصخصة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتابعت، وتبدأ هذه الخطوة بفصل 276 مستشفى و 2300 مركز صحي عن الوزارة.

يذكر أن الهدف وراء تحول الشركات؛ هو أن تتفرغ الوزارة للدور التنظيمي والإشرافي، بينما تقوم الشركات بالدور التشغيلي.