” صندوق الاستثمارات ” يوقع اتفاقية مع أكبر مشغل لدور السينما في العالم

نايف السالم(صدى):

عقد صندوق الاستثمارات العامة، أمس الاثنين، اتفاقية غير ملزمة مع شركة ” إي إم سي إنترتينمنت القابضة ” أكبر مزود ومشغل لدور السينما في العالم، تماشيًا مع مهمته في إطلاق وتطوير قطاعات جديدة واعدة في المملكة.

وأكد الصندوق أنه سيتعمل مع الشركة على استكشاف طرق عرض وتوزيع المحتوى السينمائي وفرص الاستثمار والشراكة المتعلقة به في المملكة، لما ينتظر قطاع الترفيه في المملكة من مستقبل واعد.

وأشار إلى أنه تم عقد هذه الشراكة بعد قرار الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بإصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي في المملكة والتي تدعم أهداف رؤية 2030.

ومن جانبه صرح الرئيس التنفيذي لـ ” أي إم سي ” آدم أرون، بأن هذا الإعلان يُشكل لحظة تاريخية بالنسبة لقطاع عرض وتوزيع المحتوى السينمائي، قائلًا ” إننا نرى في المملكة فرصة تجارية مثمرة لشركة أي إم سي، وبالمقابل ليس هناك شركة أخرى على مستوى العالم، تقدم تجربة سينما متكاملة بالطريقة التي تقدمها أي إم سي، مما يجعلها تتمتع بفرصة استثنائية “.