تركي آل الشيخ: ” الأخضر ” بشكل مختلف في خليجي 23

نواف السالم(صدى):

أكد المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، صباح اليوم الثلاثاء، أن المنتخب الوطني يستعد بكل قوته إلى بطولة الخليج في نسختها الـ23 المقامة في الكويت.

وقال ” آل الشيخ ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” المنتخب بشكل مختلف في الخليج “.

يُذكر أن دولة الكويت تستضيف بطولة كأس الخليج الـ23، في الفترة من 22 الجاري إلى 5 يناير القادم بمشاركة 8 دول ” المملكة، الإمارات، الكويت، عمان، العراق، البحرين، اليمن، وقطر “.