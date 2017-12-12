بالفيديو.. مودل روز ترد على منتقديها: ” شو دخلكم “
ردت عارضة الأزياء مودل روز على فتاة اتهمتها بأن أهلها متبرين منها وأنها تدعي تواصلها معهم.
وقالت مودل روز في مقطع فيديو نشرته عبر تطبيق إنستجرام، واحدة قالتلي أهلك متبريين منك.. أنا ما راح أرد عليكم في هذا الموضوع، وكمان من كم يوم اختي كانت هنا وأنا ما قولت لأني لو قولت أهلي هنا في ناس راح يصورون وأهلي ما يحبوا يصورون.. وفي ناس ما تحترم خصوصية غيرها ” .
وأضافت روز: ” وبعدين شو دخلكم، في ناس تحب الشهرة وأنا منهم وفي ناس ما تحب الشهرة، ناس تحب تتصور وناس ما تبي تظهر صورتها أو صوتها هاي حرية شخصية ما دخلكم ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 23859 ] نشر منذ 33 دقيقة
هي صادقه
أنتي حتى أبليس الرجيم 😈
متبري منك😂😂
أصبري بس الين مايفتحون ملفات التجنيس
ويصير خير😉😉😉
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2075 ] نشر منذ 29 دقيقة
جد شين
وقوي عين
كلاحة والله
😂😂 هههههههههههه
ابو محمد القرني[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 26 دقيقة
حلالاه ياثلاثين من المعزا ترعينها في عقاب تهامه
أبو عبد الله الغامدي[ عدد التعليقات: 1305 ] نشر منذ 13 دقيقة
أي شخص يكون له بنت مثلك ما عليه لوم لو تبرأ منها .. مثلك لا تتشرف أي عائلة بأن تنتسب لها .