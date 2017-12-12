  • الثلاثاء 12

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. مودل روز ترد على منتقديها: ” شو دخلكم “

بالفيديو.. مودل روز ترد على منتقديها: ” شو دخلكم “

بالفيديو.. مودل روز ترد على منتقديها: ” شو دخلكم “
أماني الغامدي(صدى):

ردت عارضة الأزياء مودل روز على فتاة اتهمتها بأن أهلها متبرين منها وأنها تدعي تواصلها معهم.

وقالت مودل روز في مقطع فيديو نشرته عبر تطبيق إنستجرام، واحدة قالتلي أهلك متبريين منك.. أنا ما راح أرد عليكم في هذا الموضوع، وكمان من كم يوم اختي كانت هنا وأنا ما قولت لأني لو قولت أهلي هنا في ناس راح يصورون وأهلي ما يحبوا يصورون.. وفي ناس ما تحترم خصوصية غيرها ” .

وأضافت روز: ” وبعدين شو دخلكم، في ناس تحب الشهرة وأنا منهم وفي ناس ما تحب الشهرة، ناس تحب تتصور وناس ما تبي تظهر صورتها أو صوتها هاي حرية شخصية ما دخلكم ” .


الوسوم:, ,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2075 ] نشر منذ 29 دقيقة

جد شين
وقوي عين
كلاحة والله
😂😂 هههههههههههه

[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 26 دقيقة

حلالاه ياثلاثين من المعزا ترعينها في عقاب تهامه

[ عدد التعليقات: 1305 ] نشر منذ 13 دقيقة

أي شخص يكون له بنت مثلك ما عليه لوم لو تبرأ منها .. مثلك لا تتشرف أي عائلة بأن تنتسب لها .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *