تجارية جدة تكشف عدد صالات السينما التي سيتم افتتاحها خلال 6 شهور

نايف السالم(صدى):

أوضح رئيس لجنة المراكز التجارية بالغرفة التجارية والصناعية بجدة محمد علوي، أنه من المتوقع افتتاح 50 صالة سينما في جدة ومثلها في الرياض خلال 6 إلى 8 أشهر المقبلة.

وأضاف علوي أن غالبية المراكز التجارية بجدة والرياض جاهزة لفتح صالات سينما وستسارع للحصول على التراخيص اللازمة فور صدور اللائحة التنظيمية لفتح دور السينما، مشيرا إلى أن بعض هذه المراكز بدأت التجهيزات لفتح تلك الدور قبل أشهر عدة، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأكد علوي أن العديد من الشركات الخليجية والعربية زارت عدداً من المدن الرئيسية بالمملكة لاستطلاع فرص الاستثمار في قطاع السينما.