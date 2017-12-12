مستشفيات القوات المسلحة بالطائف تنجح في إجراء عدد من عمليات زراعة الكلى بالمنظار

علي القحطاني(صدى):

نجح الفريق الطبي بقسم الكلى بالتعاون مع قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى القوات المسلحة بالهدأ في إجراء عدد من عمليات زراعة الكلى عن طريق المنظار للمتبرع.

وأكد مدير إدارة المستشفيات اللواء الطبيب حامد بن علي الغامدي أن نجاح هذا النوع من العمليات يأتي تحقيقاً لما تشهده مستشفيات القوات المسلحة من نهضة طبية شاملة على المستويات كافة ، مشيراً إلى أن برنامج زراعة الكلى بمستشفى القوات المسلحة بالهدأ تأسس عام 1985 م، وشهد تطوراً في السنوات الأخيرة , حيث زاد عدد عمليات الزراعة إلى 25 حالة سنوياً، إضافة إلى حصوله على شهادة اعتماد من قبل وزارة الصحة , والمركز السعودي لزراعة الأعضاء, وذلك بعد التأكد من توفر الإمكانات البشرية والفنية لهذا البرنامج.

من جهتها أبانت رئيسة قسم أمراض وزراعة الكلى بالمستشفى الدكتورة نجلاء خضر المالكي أن البرنامج يوفر استئصال كلى من المتبرع عن طريق المنظار مما يسمح للمتبرع الخروج خلال 48 ساعة , مشيرة إلى أن البرنامج قام بإجراء 11 عملية ناجحة بالمنظار لمتبرعي الكلى خلال فترة الثلاثة أشهر الماضية.