خالد العطية: قطر وإسرائيل ” أخوة “

طلال الضوي(صدى):

كشف وزير الدفاع القطري خالد العطية، عن علاقة بلاده مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث أكد أن العلاقة بين البلدين كـ ” الأخوة ” .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لتقرير خبري رصد تعامل خالد العطية عندما كان وزيرا للخارجية القطرية مع صحفي إسرائيلي يدعى رافائيل اهارون خلال لقائهما بمؤتمر الأمن الدولي في ميونيخ.

وقال الصحفي الإسرائيلي إن الوزير القطري استقبله بحفاوة كبيرة وصافحه مصافحة دافئة طويلة، معبرا عن سعادته بردة فعل الوزير القطري ورد العطية عليه: بالطبع نحن أخوة، وذلك عندما عرف أنه إسرائيلي

وانتهى اللقاء بينهما بالاتفاق على الاتصال وتحديد موعد بعد أن طلب منه الصحفي مناقشة القضايا الجوهرية.