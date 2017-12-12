مكتشف ” صلاح ” يعلن عيبه الوحيد

نواف السالم(صدى):

أعلن حمدي نوح رئيس قطاع الناشئين السابق بنادي المقالون العرب، العيب الوحيد الذي كان يعاني منه لاعب ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح.

وأوضح ” نوح ” أن ” صلاح ” كان يعاني من عدم قدرته على استخدام قدمه اليمنى في اللعب، وذلك عندما كلفه رئيس نادي المقاولون الأسبق المهندس إبراهيم محلب بالبحث عن المواهب في قطاع الناشئين فلفت نظره سرعة ” صلاح “.

وأكد ” نوح ” بأنه خصص لـ ” صلاح ” تدريبات محددة من أجل استخدام تلك القدم في اللعب، متمنيا له أن يصبح أفضل لاعب في العالم.