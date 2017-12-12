ريال مدريد يتكفل بتذاكر مباراته

ماجد محمد(صدى):

أكد نادي ريال مدريد الإسباني، بأنه سيتكفل بسداد تكاليف تذاكر مباراتيه لشركائه وأعضائه الرسميين في مونديال الأندية.

وأشار النادي بأنه سينشر طريقة استرداد الأموال في وقت لاحق، شاكرا كل من حضروا إلى أبو ظبي لمؤازرة الفريق.

وقال النادي في بيان له عبر موقعه الإلكتروني ” النادي سيتكفل بسداد تكاليف تذاكر مباراتي نصف النهائي، ثم النهائي أو تحديد المركز الثالث من مونديال الأندية “.

ويلتقي ريال مدريد مع الجزيرة الإماراتي غداً الأربعاء، في نصف نهائي مونديال الأندية في العاصمة أبوظبي.