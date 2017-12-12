غارات التحالف بالحديدة تطيح بثلاثة خبراء صواريخ إيرانيين

فهمي محمد(صدى):

تسببت غارات التحالف بمحافظة الحديدة اليمنية، اليوم، في مقتل 3 من خبراء الصواريخ في مليشيات الحوثي الإيرانية.

وكانت قد ألقت مقاتلات التحالف العربي، أمس الأثنين، منشورات فوق العاصمة اليمنية صنعاء، داعية المواطنين إلى التعاون في القضاء على مليشيات الاٍرهاب الحوثي.

وأكدت مصادر أن المنشورات سقطت في مناطق التحرير وصنعاء القديمة وشعوب والحصبة وهبرة.

وتنص المنشورات، على قدوم قوات الشرعية لتخليص سكان صنعاء من الإرهاب، الذي تمارسه مليشيا الحوثي ضدّ المواطنين.