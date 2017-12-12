مليشيات عراقية تنتهك حرمة الإسلام.. وتُشبه نفسها بالملائكة

بغداد(صدى):

تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورة؛ لإعلان يتعلق بمليشيات عصائب أهل الحق الشيعية؛ حمل تشبيهات وعبارات صادمة.

واحتوى الإعلان على عبارات تسببت في إثارة سخط وغضب النشطاء؛ حيث كُتب على لافتة الإعلان: ” نحن لسنا مليشيات ..نحن مجرد ملائكة نزلنا من السماء؛ لنأخذكم إلى حور العين ” ، وصدم تشبيه المليشيات الإرهابية لأنفسهم بالملائكة المتابعين؛ حيث اعتبروا أن التشبيه استخفاف بالعقول.