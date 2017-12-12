مليشيات عراقية تنتهك حرمة الإسلام.. وتُشبه نفسها بالملائكة
تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورة؛ لإعلان يتعلق بمليشيات عصائب أهل الحق الشيعية؛ حمل تشبيهات وعبارات صادمة.
واحتوى الإعلان على عبارات تسببت في إثارة سخط وغضب النشطاء؛ حيث كُتب على لافتة الإعلان: ” نحن لسنا مليشيات ..نحن مجرد ملائكة نزلنا من السماء؛ لنأخذكم إلى حور العين ” ، وصدم تشبيه المليشيات الإرهابية لأنفسهم بالملائكة المتابعين؛ حيث اعتبروا أن التشبيه استخفاف بالعقول.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2075 ] نشر منذ 52 دقيقة
مها بيل ومتخلفين عقلياً والله
في الجنة تأكل تفاح 😆😆😆
hasan[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 26 دقيقة
الشيعة وخاصتآ العجم الايرانيين هم اجبن واقذر بشر يعيش علي سطح الارض نعرفهم جيدآ ثرثارين السنتهم لاتتعب من الثرثرة معروف عنهم الخيانة تجري بعروقهم اصحاب خرافة ودجل ينقذون العهد والحلف لا احد يثق بهم كفرة مشركين” شاهد كيف غضب الله عليهم بالدنياء يقتلون انفسهم بايديهم وفقر وخوف مستمر عليهم اللعنة الي يوم الدين ..