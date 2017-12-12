” تعليم نجران ” ينظم مسابقة مهارة الإلقاء في اللغة الإنجليزية

راشد آل شريه(صدى):

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران, ممثلة بإدارة الإشراف التربوي، قسم اللغة الانجليزية، أمس مسابقة مهارة الإلقاء في اللغة الإنجليزية في نسختها الثالثة, بمشاركة 20 طالبة وذلك بمقر الإدارة.

واستهدفت المسابقة طالبات المرحلة الثانوية والمتوسطة، وتقام على مرحلتين داخلية بين طالبات المدرسة وخارجية على مستوى مدارس المنطقة وقطاعاتها وفق مواضيع وطنية ومجتمعية، وتم تقييم الطالبات وفق معايير مختلفة منها سلامة اللغة، والحضور ونبرة الصوت ولغة الجسد وصحة المعلومات وضبط الوقت واستخدام مقدمة وخاتمة جيدتين للموضوع المطروح.